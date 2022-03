Infortunio Barak: problema all’anca. La sua condizione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonin Barak è uscito nell’ultimo match di Serie A per un Infortunio. Ecco le sue condizioni Forte contusione all’anca per Antonin Barak. Questo è quanto emerso dagli esami clinici cui si è sottoposto il giocatore del Verona, uscito nel corso del secondo tempo della partita con il Venezia. La sua condizione sarà da valutare giorno per giorno e al momento è in dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antoninè uscito nell’ultimo match di Serie A per un. Ecco le sue condizioni Forte contusioneper Antonin. Questo è quanto emerso dagli esami clinici cui si è sottoposto il giocatore del Verona, uscito nel corso del secondo tempo della partita con il Venezia. La suasarà da valutare giorno per giorno e al momento è in dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

