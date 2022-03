“Ho partorito 10 ore dopo aver saputo di essere incinta”: il “miracolo” di Kelsie Garlic (Di mercoledì 2 marzo 2022) È sicuramente una storia che ha dell’incredibile quella di Nicci e Kelsie Garlic, una coppia dell’Illinois che ha saputo che sarebbero diventato genitori praticamente a poche ore dal parto. Sposati dal 2014, i Garlic hanno affrontato vari cicli di fecondazione in vitro prima di scoprire che, molto probabilmente, non avrebbero potuto avere figli, e la situazione è sembrata drastica quando, nel 2020, lei ha smesso di avere il ciclo mestruale. dopo aver passato un periodo di depressione, Nicci e Kelsie Garlic hanno comunque deciso di diventare genitori, prendendo due bambini in affido; quello che non sapevano è la sorpresa che la vita avrebbe riservato loro poco più tardi. Nicci Garlic, nel gennaio del ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) È sicuramente una storia che ha dell’incredibile quella di Nicci e, una coppia dell’Illinois che hache sarebbero diventato genitori praticamente a poche ore dal parto. Sposati dal 2014, ihanno affrontato vari cicli di fecondazione in vitro prima di scoprire che, molto probabilmente, non avrebbero potutoe figli, e la situazione è sembrata drastica quando, nel 2020, lei ha smesso die il ciclo mestruale.passato un periodo di depressione, Nicci ehanno comunque deciso di diventare genitori, prendendo due bambini in affido; quello che non sapevano è la sorpresa che la vita avrebbe riservato loro poco più tardi. Nicci, nel gennaio del ...

