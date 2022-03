Guerra Ucraina, si aggravano le conseguenze del conflitto sull'economia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi 7 banche russe sono fuori dallo Swift. Impennata record del prezzo del gas e del grano. Nuovi minimi per il rublo e borsa di Mosca chiusa per il terzo giorno consecutivo. I mercati europei ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi 7 banche russe sono fuori dallo Swift. Impennata record del prezzo del gas e del grano. Nuovi minimi per il rublo e borsa di Mosca chiusa per il terzo giorno consecutivo. I mercati europei ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - steganiania : RT @steal61: @NoleRulez7 @RisatoNicola Ma vi è sfuggito il «facciamo quel che ci viene chiesto di fare»? Chi lo chiede? Bidè, ovviamente Lo… - maxbia56 : RT @fattoquotidiano: Guerra in Ucraina, Biden su Putin: “Quando i dittatori non pagano per la loro aggressività, causano più caos. Ce lo ha… -