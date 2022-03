Guerra Ucraina, Kharkiv e Mariupol sotto assedio: almeno 2.000 civili morti (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia accelera le operazioni. Clima durissimo anche nella capitale Kiev martellata dai colpi dell'artiglieria russa: raid aerei, lancio di missili, incursioni e operazioni sul territorio con l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia accelera le operazioni. Clima durissimo anche nella capitale Kiev martellata dai colpi dell'artiglieria russa: raid aerei, lancio di missili, incursioni e operazioni sul territorio con l'...

Advertising

matteorenzi : Giustissimo il sostegno a Ucraina ma serve anche la politica per fermare la guerra. Serve un inviato speciale UE/Na… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - jack11927 : 'Documenti presi alle truppe russe mostrano che la guerra in Ucraina e' stata approvata il 18 gennaio e che il pian… - IlDucato : ryna Guley, giornalista #ucraina del canale 1+1, si trova a ovest del suo paese. La #guerra vista con i suoi occhi:… -