Guerra Russia-Ucraina: Kharkiv in fiamme, Mariupol circondata. Mosca sempre più isolata, Biden: “Putin è un dittatore” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si intensificano i bombardamenti su Kiev e i parà di Mosca sono atterrati a Kharkiv durante la notte. Mariupol è circondata, Kherson sarebbe caduta: si apre così la settima giornata di Guerra tra la Russia e l’Ucraina, mentre si teme che Mosca stia usando bombe termobariche e a grappolo. Il presidente americano Joe Biden ha L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si intensificano i bombardamenti su Kiev e i parà disono atterrati adurante la notte., Kherson sarebbe caduta: si apre così la settima giornata ditra lae l’, mentre si teme chestia usando bombe termobariche e a grappolo. Il presidente americano Joeha L'articolo proviene da Inews24.it.

_Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ladyonorato : Conferma ufficiale alla mia visione: la guerra economica e sociale dichiarata oggi dall’UE alla Russia si trasforme… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - heroesandcons : Far sentire in colpa addirittura un atleta italiano nato in Italia da genitori sovietici? Per le politiche di guerr… - putino : La Russia che si oppone alla guerra. (via @meduzaproject) ?? #???????? -