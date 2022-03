Google rimuove i tag su Maps ucraino per evitare che vengano utilizzati negli attacchi aerei russi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella giornata di ieri, su segnalazione di molti utenti, secondo cui le mappe dell’applicazione Google Maps sarebbero state utilizzate per portare a compimento l’attività militare dei russi in Ucraina, Google ha iniziato ad eliminare le posizioni trasmesse dagli utenti che si trovano in russia, Ucraina e Bielorussia. La società sta, inoltre, dichiara un portavoce di Google a Buzz News, rimuovendo altri contenuti come fotografie e informazioni aziendali «per un’abbondanza di cautela». Google Maps rimuove i tag e le modifiche di Google interessano stazioni di servizio, scuole e ospedali in grandi città come Kiev e Kharkiv. Leggi anche > Google ha provvisoriamente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella giornata di ieri, su segnalazione di molti utenti, secondo cui le mappe dell’applicazionesarebbero state utilizzate per portare a compimento l’attività militare deiin Ucraina,ha iniziato ad eliminare le posizioni trasmesse dagli utenti che si trovano ina, Ucraina e Bieloa. La società sta, inoltre, dichiara un portavoce dia Buzz News,ndo altri contenuti come fotografie e informazioni aziendali «per un’abbondanza di cautela».i tag e le modifiche diinteressano stazioni di servizio, scuole e ospedali in grandi città come Kiev e Kharkiv. Leggi anche >ha provvisoriamente ...

