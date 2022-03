GF Vip | Nathaly Caldonazzo denuncia Alessandro Basciano?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 marzo 2022)sono stati i veri protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso. I due sono stati eliminati, ma hanno davvero fatto scintille. I loro dissapori non sono terminati in puntata, ma a quanto pare sono destinati ad avere strascichi legali. La showgirl, infatti, ha confermato che denuncerà l'ex corteggiatore di Uomini e Donne per calunnie. Grande Fratello Vip:accusadi essere falsanon sono proprio riusciti a stabilire un rapporto amichevole all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due, nella scorsa puntata del reality, prima di ...