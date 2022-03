“E’ una rottura di cogl**ni!”: anno orribile per Amici21, situazione fuori controllo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Amici21 sta vivendo momenti molto difficili. Non è la prima volta che riceve una reazione del genere e adesso il limite sembra raggiunto Amici21 (Youtube)Manca pochissimo al serale, solo una puntata. I concorrenti di Amici21 si stanno ormai preparando per quello che è il vero grande evento del talent show di Maria de Filippi, quello che porta al vincitore e al successo. Non tutti, però, son già riusciti a conquistare la maglia dorata che garantisce un banco per il serale. Durante la puntata di domenica 27 febbraio, i cantanti senza maglia si sono sottoposti a una dura gara di canto, che li ha messi alla prova. Le conseguenze di questa gara sono state al centro del daytime di martedì 1 marzo, ma la reazione è stata del tutto inaspettata. Ormai non ce la si fa più, la situazione è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 2 marzo 2022)sta vivendo momenti molto difficili. Non è la prima volta che riceve una reazione del genere e adesso il limite sembra raggiunto(Youtube)Manca pochissimo al serale, solo una puntata. I concorrenti disi stormai preparando per quello che è il vero grande evento del talent show di Maria de Filippi, quello che porta al vincitore e al successo. Non tutti, però, son già riusciti a conquistare la maglia dorata che garantisce un banco per il serale. Durante la puntata di domenica 27 febbraio, i cantanti senza maglia si sono sottoposti a una dura gara di canto, che li ha messi alla prova. Le conseguenze di questa gara sono state al centro del daytime di martedì 1 marzo, ma la reazione è stata del tutto inaspettata. Ormai non ce la si fa più, laè ...

Advertising

piero_pangallo : @acffiorentina infatti è una rottura di coglioni ogni volta incontrarvi. mi raccomando spendeteli bene i soldi inca… - Le_Baron__Rouge : RT @lacosth_zi: La rottura con l’Occidente non è una rottura con l’Europa. È una rottura con la morte, la degenerazione e il suicidio. È la… - lacosth_zi : La rottura con l’Occidente non è una rottura con l’Europa. È una rottura con la morte, la degenerazione e il suicid… - ReboAlexa : A fuori dal@coro viene mostrato un video che era relativo alla rottura di una scala mobile facendolo passare per la… - thxupayne : RT @stranisbalzi: più che cringe una rottura di coglioni -