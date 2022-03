DP World Tour, Magical Kenya Open: sono cinque gli italiani al via (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo due settimane di stop il DP World Tour riparte dall’Africa. Sul percorso del Muthaiga Golf Club di Nairobi, infatti, andrà in scena il Magical Kenya Open. Il torneo è in programma dal 3 al 6 marzo. sono cinque gli azzurri al via. Si tratta di Francesco Laporta, Nino Bertasio, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi. Il montepremi complessivo è di 1.750.000 euro. Nel field saranno presenti anche lo spagnolo Jorge Campillo, lo svedese Marcus Kinhult, lo statunitense Johannes Veerman, il danese Joachim B. Hansen e i sudafricani Dean Burmester, Daniel Van Tonder, Thriston Lawrence e Justin Harding. Quest’ultimo difenderà il titolo portato a casa nel 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo due settimane di stop il DPriparte dall’Africa. Sul percorso del Muthaiga Golf Club di Nairobi, infatti, andrà in scena il. Il torneo è in programma dal 3 al 6 marzo.gli azzurri al via. Si tratta di Francesco Laporta, Nino Bertasio, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi. Il montepremi complessivo è di 1.750.000 euro. Nel field saranno presenti anche lo spagnolo Jorge Campillo, lo svedese Marcus Kinhult, lo statunitense Johannes Veerman, il danese Joachim B. Hansen e i sudafricani Dean Burmester, Daniel Van Tonder, Thriston Lawrence e Justin Harding. Quest’ultimo difenderà il titolo portato a casa nel 2021. SportFace.

