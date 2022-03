Crisi Totti-Blasi | l’amico di Francesco “Lui è molto …”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Si torna a parlare di questa ipoteticatrae Ilarye questa volta a parlare è stato un amico dell’ex capitano della Roma. Stiamo parlando proprio di Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti nonché padre di Asia. Quest’ultimo sembra essere un grande amico die di Ilary. Pare che sia stato proprio lui a far conoscere i due ormai circa 20 anni fa e dunque conoscebene sia lei che lui. Da diversi giorni si parla di questa ipoteticatra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, anche se proprio nelle scorse ore i sue sono apparsi insieme, mano nella mano, mentre camminavano per le strade di Roma. Ad ogni modo, a parlare è stato anche lui, Alex. Ma cosa ha riferito?...

La ricostruzione di Oggi Ma a dar retta invece alla ricostruzione di Oggi nell'ultimo numero in edicola, fra Ilary Blasi e Francesco Totti le ragioni della crisi sarebbero state profonde. "Di sicuro ...