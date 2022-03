Advertising

Gazzetta_it : #Balotelli: 'La mia base tecnica è la stessa di CR7 e Messi. Solo la testa mi ha frenato' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Balotelli 'Ho la stessa base tecnica di CR7 e Messi' - ParliamoDiNews : Calcio: Balotelli, `Qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo, ma ho perso occasioni`… - Wonderfulthin20 : ????????Balotelli non ha dubbi: 'Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo come qualità' ?????????????????????????? - B88Andrea28 : “Solo la testa mi ha fermato” un giocatore pieno di talento e senza testa è uno spreco. Nella vita non si vive di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Balotelli

Marionon si nasconde e, in un'intervista a 'The Athletic', ammette di aver avuto una carriera non in linea con il suo talento, soprattutto per motivi caratteriali. "La mia testa mi ha ...Lo ha detto Mario, attaccante dell'Adana Demirspor in un'intervista a 'The Athletic'. 'La ... nessuno si vuole paragonare agli alieni, agli extraterrestri delma per il talento che Dio ...L'attaccante azzurro: 'La mia testa mi ha portato a fare tanti errori' ROMA (ITALPRESS) - 'Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli ...Lo ha detto Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor in un'intervista ... nessuno si vuole paragonare agli alieni, agli extraterrestri del calcio ma per il talento che Dio mi ha dato, io non ...