Bonifica del fiume Sarno più vicina, arrivano altri importanti interventi (Di mercoledì 2 marzo 2022) di Monica De Santis Si è svolto ieri mattina, presso l'aula consiliare del Comune di San Valentino Torio, l'incontro tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori, al fine di illustrare gli interventi messi in campo per il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno. All'incontro sono intervenuti il Presidente EIC Luca Mascolo, il Sindaco di San Valentino Torio e Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Gori, rispettivamente Sabino De Blasi e Vittorio Cuciniello ed il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha concluso la presentazione. "Ormai siamo in dirittura d'arrivo, nel senso che abbiamo quasi completato la progettazione di tutti gli interventi: partono in questa settimana due lotti molto significativi, a Ottaviano e ...

