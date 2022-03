Battipaglia, al teatro Giuffrè lo spettacolo “Lui e Lei” con Alessia Fabiani (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Tutte le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia sono al centro dell’appuntamento in programma domenica 6 marzo al teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia dove Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti porteranno in scena “Lui e Lei” testo di Luis Guerrero con la regia di Francesco Branchetti. Un testo ironico e irriverente, composto da quelli che più di tre atti unici sono episodi esemplari che esplorano con leggerezza e humor le dinamiche tipiche delle coppie moderne: dal tradimento all’inconciliabilità delle divergenze senza trascurare la voglia di non lasciarsi mai e perfino morire assieme. LO spettacolo Stessi nomi in scena, circostanze e contesti diversi, si tratta di uno straordinario viaggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Tutte le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia sono al centro dell’appuntamento in programma domenica 6 marzo alsociale “Aldo” didovee Antonio Ricchiuti porteranno in scena “Lui e Lei” testo di Luis Guerrero con la regia di Francesco Branchetti. Un testo ironico e irriverente, composto da quelli che più di tre atti unici sono episodi esemplari che esplorano con leggerezza e humor le dinamiche tipiche delle coppie moderne: dal tradimento all’inconciliabilità delle divergenze senza trascurare la voglia di non lasciarsi mai e perfino morire assieme. LOStessi nomi in scena, circostanze e contesti diversi, si tratta di uno straordinario viaggio ...

