Armi Colombia, "D'Alema irrituale. Leonardo chiarisca" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sono venuto a conoscenza di questa storia a metà febbraio quando l'ambasciatrice della Colombia mi ha chiamato parlandomi dell'interessamento del presidente D'Alema per conto di Leonardo". Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sono venuto a conoscenza di questa storia a metà febbraio quando l'ambasciatrice dellami ha chiamato parlandomi dell'interessamento del presidente D'per conto di". Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé... Segui su affaritaliani.it

Advertising

DSantanche : A.A.A. cercasi giornali, TV e Tg disposti a parlare dello scoop de @LaVeritaWeb su Massimo D'Alema. 'Sulle armi in… - Diego_Bruno80 : RT @DSantanche: A.A.A. cercasi giornali, TV e Tg disposti a parlare dello scoop de @LaVeritaWeb su Massimo D'Alema. 'Sulle armi in Colombia… - patriziadegioia : RT @elevisconti: Renzi ha sbagliato ad intrattenere un certo tipo di relazioni in Arabia Saudita e in Russia. Ma mi sembra più assurdo che… - AdrianoR2401198 : RT @DSantanche: A.A.A. cercasi giornali, TV e Tg disposti a parlare dello scoop de @LaVeritaWeb su Massimo D'Alema. 'Sulle armi in Colombia… - ClaudiaTicinese : RT @DSantanche: A.A.A. cercasi giornali, TV e Tg disposti a parlare dello scoop de @LaVeritaWeb su Massimo D'Alema. 'Sulle armi in Colombia… -