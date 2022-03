Al Premio Strega “Come passeri sui cavi” di Pieralice e Radini Tedeschi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Premio Strega 2022: proposto in gara “Come passeri sui cavi”, il libro di Stefania Pieralice e Daniele Radini Tedeschi “Come passeri sui cavi” di Stefania Pieralice e Daniele Radini Tedeschi (Start edizioni), proposto al Premio Strega 2022 dagli Amici della Domenica – con la presentazione di Paolo Ferruzzi – e già candidato al Premio Comisso, appare una interessante e inattesa scoperta letteraria di certo controcorrente rispetto a quella maniera, oggi in voga, di raccontare in prima persona vicende dove l’invenzione soccombe all’autobiografia senza alcuna apparente intenzionalità letteraria, con un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)2022: proposto in gara “sui”, il libro di Stefaniae Danielesui” di Stefaniae Daniele(Start edizioni), proposto al2022 dagli Amici della Domenica – con la presentazione di Paolo Ferruzzi – e già candidato alComisso, appare una interessante e inattesa scoperta letteraria di certo controcorrente rispetto a quella maniera, oggi in voga, di raccontare in prima persona vicende dove l’invenzione soccombe all’autobiografia senza alcuna apparente intenzionalità letteraria, con un ...

Advertising

361_magazine : Al #PremioStrega2022 “Come passeri sui cavi” di Pieralice e Radini Tedeschi - chiccomassetti : RT @ilramoelafoglia: Le rovinose: motivazione della proposta di Paolo Ruffilli al Premio Strega 2022 - CosenzaChannel : Carmine Abate, Angela Bubba e Giusy Staropoli Calafati sono tra gli scrittori in corsa. Il 31 marzo l’annuncio dell… - periodicodaily : Lodovica San Guedoro: nomination per il Premio Strega Periodico Daily #lodovicasanguedoro #premiostrega - letteraemme_ : La messinese Simona Moraci fra in 74 scrittori “in lizza” per il Premio Strega -