“Aiuto, sto sanguinando”. Gf Vip, incidente per Lulù Selassié. Chiesto l’aiuto della regia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per una delle pochissime volte in cui, nella spiata dimora del GF Vip 6, gli animi di tutti sembravano distesi, un incidente in un attimo ha scatenato il caos. Spesso i vipponi si sono lamentati della goffaggine di Soleil Sorge, sin dall’episodio del bicchiere sbattuto vicino a Raffaella Fico. Ora è Lulù Selassié ad averci rimesso. Naturalmente, come sempre, non è stato un errore volontario. Soleil Sorge e Lulù Selassié erano intente in un balletto con Sophie Codegoni e Delia Duran, quando la prima ha accidentalmente tirato una gomitata di una certa violenza contro l’altra. La principessa si è comportata come tale, è corsa verso il bagno con sua sorella piangendo e perdendo sangue. Adesso si rifiuta di partecipare alla prossima puntata del GF Vip 6. GF Vip, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per una delle pochissime volte in cui, nella spiata dimora del GF Vip 6, gli animi di tutti sembravano distesi, unin un attimo ha scatenato il caos. Spesso i vipponi si sono lamentatigoffaggine di Soleil Sorge, sin dall’episodio del bicchiere sbattuto vicino a Raffaella Fico. Ora èad averci rimesso. Naturalmente, come sempre, non è stato un errore volontario. Soleil Sorge eerano intente in un balletto con Sophie Codegoni e Delia Duran, quando la prima ha accidentalmente tirato una gomitata di una certa violenza contro l’altra. La principessa si è comportata come tale, è corsa verso il bagno con sua sorella piangendo e perdendo sangue. Adesso si rifiuta di partecipare alla prossima puntata del GF Vip 6. GF Vip, ...

