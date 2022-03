Un’altra vittima nel calcio dalla guerra Russia-Ucraina | morto il calciatore Vitalii Sapylo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 1 marzo 2022) Il mondo delcontinua a piangere le vittime dellatra. Dopo la morte di Dima Martynenko, attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione, colpito nella sua casa da una bomba, si è registrato un altro decesso. Attraverso un tweet pubblicato da FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori professionisti, è arrivata la conferma ed è stata comunicata la morte di un altro, 21enne del Karpaty, originario del villaggio di Sokilnyky. E’ rimasto ucciso in una battaglia vicino alla capitale Kiev. Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers(21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in ...