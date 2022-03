Ucraina | da Crucioli a Paragone i senatori contro | ' bombe contro bombe | una follia'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Voi inviate missili e, è un atto di guerra. In questanon vi seguo". Matteo, del Misto, ha fatto sentire in aula la voce dissonante rispetto all'unitarietà trovata dalla maggior parte del Senato sulle parole del premier Mario Draghi sulla guerra in. Come lui hanno fatto tutti iche hanno presentato delle risoluzioni alternative a quella depositata da maggioranza, Autonomie e FdI, a prima firma Casini. "Armare invece di provare tutte le strade possibili per deporre le armi è continuare su una linea dicollettiva", ha spiegato Paola Nugnes, sempre del Misto. Per Elena Fattori, di Sinistra italiana, "leportano altree ...

Roma, 1 mar "Voi inviate missili e bombe, è un atto di guerra. In questa follia non vi seguo". Matteo Crucioli, del Misto, ha fatto sentire in aula la voce diss ...
Roma, 1 mar (Adnkronos) – Sono cinque le risoluzioni presentati in Senato dopo l'intervento del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina. Il governo, come ha spiegato in aula il sottosegretario al ...