Toninelli fa peggio di Di Maio | arriva l’ennesima gaffe | “L’Ucraina fa già parte della Ue” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 marzo 2022) Luigi Di, in confronto a Danilo, è uno statista internazionale, un ministro degli Esteri… I grillini, in geopolitica, collezionanodi livello mondiale, ma quella dell’ex ministro delle Infrastrutture del mai rimpianto governo Conte-Salvini è davvero da pelle d’oca. Basta guardare ildiretta di, definita “Controinformazione” (e ci credo…), nella quale la “bufala” è spacciata con più disinvoltura di un caseificio di Mondragone. Minuto 6,arringa i suoi contro Draghi sulla crisi in Ucraina: “L’espansioneNato a est c’è stata, è stata enorme. E, facendodell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato ...