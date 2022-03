**Stellantis: Tavares, 'futuro fabbriche in Europa legato a dimensione mercato'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - A "guidare" le scelte di Stellantis sul futuro delle fabbriche europee, a iniziare da quelle in Italia, "saranno le dimensioni del mercato: noi abbiamo i brand, il prodotto, ci mettiamo gli investimenti per l'elettrificazione" ma il problema "sarà la quota del mercato europeo" sul totale mondiale. E' secca la risposta dell'ad di Stellantis Carlos Tavares, in conferenza stampa per presentare il nuovo piano strategico del gruppo. Il manager sottolinea come il fattore decisivo è se le dimensioni delle vendite "saranno condizionate dalle limitazioni all'uso delle auto: ma questa è una cosa alla quale devono dare risposta i leader politici non gli amministratori delegati". Tavares invita chiaramente i governi "a proteggere le dimensioni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - A "guidare" le scelte di Stellantis suldelleeuropee, a iniziare da quelle in Italia, "saranno le dimensioni del: noi abbiamo i brand, il prodotto, ci mettiamo gli investimenti per l'elettrificazione" ma il problema "sarà la quota deleuropeo" sul totale mondiale. E' secca la risposta dell'ad di Stellantis Carlos, in conferenza stampa per presentare il nuovo piano strategico del gruppo. Il manager sottolinea come il fattore decisivo è se le dimensioni delle vendite "saranno condizionate dalle limitazioni all'uso delle auto: ma questa è una cosa alla quale devono dare risposta i leader politici non gli amministratori delegati".invita chiaramente i governi "a proteggere le dimensioni del ...

