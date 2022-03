Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund:si stringe ancora, a 147,6 punti, giù rendimenti: Decennale italiano all'1,400%. Bund negativo a -0… - infoiteconomia : A Piazza Affari tonfo del Ftse Mib (-4,1%). Spread Btp/Bund a 147 punti - Frances47065366 : RT @AlbertoBagnai: Il messaggio del grafico è inequivocabile: lo spread era in calma piatta, salvo poi esplodere con l'annuncio e poi lo sc… - popoloZeta : RT @MilanoFinanza: A Piazza Affari tonfo del Ftse Mib (-4,1%). Spread Btp/Bund a 147 punti - MilanoFinanza : A Piazza Affari tonfo del Ftse Mib (-4,1%). Spread Btp/Bund a 147 punti -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Teleborsa

Chiusura ancora in forte discesa per il differenziale trae Bund, a 147,6 punti, nel sesto giorno di conflitto in Ucraina. Si restringe infatti di quasi dieci punti rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 157 punti. In calo i rendimenti del ...Lo- Bund intanto risale a 147 punti, col rendimento del decennale italiano aumentato all'1,429%, dopo avere toccato i 142,8 punti alle 16.30, col rendimento arrivato a scendere all'1,374%.MILANO, 01 MAR - Chiusura ancora in forte discesa per il differenziale tra Btp e Bund, a 147,6 punti, nel sesto giorno di conflitto in Ucraina. Si restringe infatti di quasi dieci punti rispetto alla ...In primo luogo i titoli di Stato: il rendimento del Bund decennale torna negativo, ma il Btp italiano fa anche meglio e lo spread arretra; salgono i prezzi dei Treasury 10 anni, mentre cala il tasso.