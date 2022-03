Si ribalta con l'escavatore e finisce nel fiume: muore operaio (Di martedì 1 marzo 2022) Stava guidando un escavatore quando il mezzo è caduto in un fiume. Così è morto un operaio nella notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava conducendo il mezzo da lavoro quando, intorno all'una... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Stava guidando unquando il mezzo è caduto in un. Così è morto unnella notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava conducendo il mezzo da lavoro quando, intorno all'una...

Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro a Monno, si ribalta con escavatore: muore operaio - MartaDj1 : RT @UnioneSarda: #Brescia - Si ribalta con l'escavatore in un corso d'acqua, muore un operaio - UnioneSarda : #Brescia - Si ribalta con l'escavatore in un corso d'acqua, muore un operaio - SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Monno, si ribalta con escavatore: muore operaio

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con FITRI sceglie Umbria per Campionato Italiano Giovanile Duathlon Dopo il successo dell'analoga competizione sportiva organizzata nel 2015 a Pian di Massiano, a distanza di anni, la società sportiva umbra è riuscita a riportare alla ribalta l'Umbria con un'altra ...

Si ribalta col trattore, ferito un uomo a Villa Faraldi L'uomo ha riportato la sospetta frattura del bacino E' mobilitazione di soccorsi a Villa Faraldi per un uomo, di 56 anni, che si è ribaltato con il trattore, mentre lavorava in campagna. L'incidente è avvenuto sulla strada che Riva conduce a Deglio Faraldi. A quanto si apprende si sarebbe fratturato il bacino, pur non essendo rimasto ...

Incidenti lavoro: si ribalta con escavatore, muore operaio - Ultima Ora Agenzia ANSA Brescia, si ribalta con l’escavatore in un fiume: muore a Monno un operaio di 52 anni Secondo i primi accertamenti, l’uomo si è ribaltato in un fiume con l’escavatore che stava guidando. I colleghi hanno lanciato l’allarme, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare, ...

Si ribalta con l’escavatore in un corso d’acqua, muore un operaio Tragedia sul lavoro questa mattina nel Bresciano. La vittima è un operaio di 52 anni, morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica. L’uomo, secondo i primi accertamenti, si ...

