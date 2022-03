Sequestrata e obbligata a drogarsi | 18enne stuprata da due albanesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrata obbligata

MilanoToday.it

Il padre l'avrebbe addiritturaa sposare un cugino senza il suo consenso. La ragazza sarebbe poi stata chiusa per due giorni in una cantina, legata mani e piedi a una sedia. Soprusi che, ...... arrestando l'uomo che l'aveva prima perseguitata e poi. I poliziotti del Commissariato ... nei pressi dello Stadio Comunale di Partinico, sarebbe stataa salire a bordo di una ...La Polizia di Stato di Perugia ha proceduto al fermo di indiziato del delitto ex art. 384 c.p.p. di tre cittadini albanesi tutti gravemente indiziati, a ...07.50 – Sequestrata e violentata in un’abitazione in provincia di Perugia, una giovane donna di 18 anni riesce a fuggire dai suoi aguzzini e viene soccorsa in strada dagli agenti della Polizia.