Pierpaolo Pretelli mollato proprio sul più bello: stavolta sembra finita davvero (Di martedì 1 marzo 2022) Pessime notizie in vista per lo showman Pierpaolo Pretelli: sembra che il rapporto sia agli sgoccioli, preoccupazione dei fan alle stelle. Pierpaolo Pretelli (fonte youtube)La carriera di Pierpaolo Pretelli ha seguito una rapida ascesa in tempi assai ristretti. Dall’esordio come “velino” nel TG satirico “Striscia la Notizia“, al turbolento percorso nel reality Mediaset “GF Vip“, nella sua vita sono fioccate numerose soddisfazioni lavorative e personali. All’interno del format di Alfonso Signorini ha infatti conosciuto l’attuale compagna, Giulia Salemi, e i due sembravano aver costruito un rapporto solido e appagante. Inoltre, all’ex gieffino è stata offerta una golosissima opportunità: quella di comparire a fianco di Mara Venier nello storico varietà ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 marzo 2022) Pessime notizie in vista per lo showmanche il rapporto sia agli sgoccioli, preoccupazione dei fan alle stelle.(fonte youtube)La carriera diha seguito una rapida ascesa in tempi assai ristretti. Dall’esordio come “velino” nel TG satirico “Striscia la Notizia“, al turbolento percorso nel reality Mediaset “GF Vip“, nella sua vita sono fioccate numerose soddisfazioni lavorative e personali. All’interno del format di Alfonso Signorini ha infatti conosciuto l’attuale compagna, Giulia Salemi, e i duevano aver costruito un rapporto solido e appagante. Inoltre, all’ex gieffino è stata offerta una golosissima opportunità: quella di comparire a fianco di Mara Venier nello storico varietà ...

