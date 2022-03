Per sempre Davide contro Golia: l’allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol si dimette e si arruola con l’esercito di Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Il suo nome aveva iniziato a rimbalzare per l’Europa all’inizio dell’autunno. Lo ripetevano tutti. Televisioni, radio, tifosi. Ancora, ancora e ancora. Fino a quando non era diventato una filastrocca, fino a quando non era stato elevato a santo protettore degli ultimi. Perché in quella serata del 28 settembre 2021 Yuriy Vernydub aveva preso in contropiede il destino. Il suo, ma anche quello di un club, di una popolazione. Non più Carneade, ma eroe. Gli erano bastati novanta minuti più recupero per incarnare un aforisma di Flaiano: “Sognatore è un uomo con i piedi ben piantati sulle nuvole”. Perché in quel martedì sera il suo Sheriff Tiraspol aveva osato l’inimmaginabile. Aveva battuto il Real Madrid in Champions League. A casa sua. Un successo che non apparteneva già più alla cronaca, ma direttamente alla leggenda. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il suo nome aveva iniziato a rimbalzare per l’Europa all’inizio dell’autunno. Lo ripetevano tutti. Televisioni, radio, tifosi. Ancora, ancora e ancora. Fino a quando non era diventato una filastrocca, fino a quando non era stato elevato a santo protettore degli ultimi. Perché in quella serata del 28 settembre 2021 Yuriy Vernydub aveva preso inpiede il destino. Il suo, ma anche quello di un club, di una popolazione. Non più Carneade, ma eroe. Gli erano bastati novanta minuti più recupero per incarnare un aforisma di Flaiano: “Sognatore è un uomo con i piedi ben piantati sulle nuvole”. Perché in quel martedì sera il suoaveva osato l’inimmaginabile. Aveva battuto il Real Madrid in Champions League. A casa sua. Un successo che non apparteneva già più alla cronaca, ma direttamente alla leggenda. ...

