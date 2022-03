Per Adele Faccio, che si autodenunciò per procurato aborto (Di martedì 1 marzo 2022) Adele Faccio fu una delle prime attiviste femministe a battersi per il diritto delle donne di decidere autonomamente per il proprio corpo in materia di aborto. Nel 1975 Adele fece un’autodenuncia pubblica per aborto durante una manifestazione dei Radicali al teatro Adriano di Roma. In seguito a questa autodenuncia fu incarcerata e poi liberata dopo un processo che fece grande scalpore all’epoca. Durante il processo venne infatti messo in luce il dramma degli aborti clandestini. Negli anni Settanta la legge italiana identificava l’aborto tra i “delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe” nel Codice Penale allora vigente. L’anno dopo la liberazione di Adele, l’interruzione volontaria di gravidanza per motivi terapeutici fu dichiarata parzialmente non ... Leggi su robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022)fu una delle prime attiviste femministe a battersi per il diritto delle donne di decidere autonomamente per il proprio corpo in materia di. Nel 1975fece un’autodenuncia pubblica perdurante una manifestazione dei Radicali al teatro Adriano di Roma. In seguito a questa autodenuncia fu incarcerata e poi liberata dopo un processo che fece grande scalpore all’epoca. Durante il processo venne infatti messo in luce il dramma degli aborti clandestini. Negli anni Settanta la legge italiana identificava l’tra i “delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe” nel Codice Penale allora vigente. L’anno dopo la liberazione di, l’interruzione volontaria di gravidanza per motivi terapeutici fu dichiarata parzialmente non ...

