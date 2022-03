Olena Zelenska, moglie di Zelensky, rimane in Ucraina: spostata con i figli in una località segreta (Di martedì 1 marzo 2022) Olena Zelenska è in Ucraina: non vuole lasciare il marito, ma allo stesso tempo corre un pericolo enorme in quanto è ormai stato ufficializzato che tutta la famiglia del presidente ucraino è nel mirino dei mercenari russi, che avrebbero il compito di sterminare la famiglia e tutto l’esecutivo. Olena Zelenska nascosta in Ucraina, la vicinanza al popolo via socia Olena Zelenska non lascerà l’Ucraina: da giorni ormai la sua collocazione sul territorio nazionale è ignota: si sa che con lei ci sono i due figli e lei stessa, dal suo profilo Instagram, aggiorna i cittadini con messaggi di gratitudine per il popolo ucraino. Esattamente come il marito sostiene la difesa Ucraina con uno spalleggiamento ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)è in: non vuole lasciare il marito, ma allo stesso tempo corre un pericolo enorme in quanto è ormai stato ufficializzato che tutta la famiglia del presidente ucraino è nel mirino dei mercenari russi, che avrebbero il compito di sterminare la famiglia e tutto l’esecutivo.nascosta in, la vicinanza al popolo via socianon lascerà l’: da giorni ormai la sua collocazione sul territorio nazionale è ignota: si sa che con lei ci sono i duee lei stessa, dal suo profilo Instagram, aggiorna i cittadini con messaggi di gratitudine per il popolo ucraino. Esattamente come il marito sostiene la difesacon uno spalleggiamento ...

