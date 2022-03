Nuovo concorso straordinario entro il 15 giugno, serve l’anno di servizio specifico. Tre anni su sostegno non sono validi (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovo concorso straordinario con prova disciplinare da svolgere entro il 15 giugno 2022. La procedura, parzialmente modificata dal Decreto Milleproroghe, è in dirittura d'arrivo. Il Ministero aveva convocato i sindacati già il 22 febbraio ma poi si è concordato di attendere l'approvazione definitiva della norma. Nei prossimi giorni è dunque previsto un Nuovo incontro di informativa sulla bozza di concorso, che sarà poi trasmessa al CSPI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022)con prova disciplinare da svolgereil 152022. La procedura, parzialmente modificata dal Decreto Milleproroghe, è in dirittura d'arrivo. Il Ministero aveva convocato i sindacati già il 22 febbraio ma poi si è concordato di attendere l'approvazione definitiva della norma. Nei prossimi giorni è dunque previsto unincontro di informativa sulla bozza di, che sarà poi trasmessa al CSPI. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario entro il 15 giugno, serve l’anno di servizio specifico. Tre anni su sostegno non sono… - LolliPaola : Brescia Musei Didattica - MY PTM. Il nuovo concorso per le scuole - Agimegitalia : Nuovo #Totocalcio, 55 #vincitori fanno “13”. Tutte le quote dell’ultimo concorso #1marzo @AdmGov - Agimegitalia : #Totocalcio, ecco la #colonna vincente del #concorso numero 7 del 26-28 febbraio #1marzo @AdmGov - elios_skia : @fey_folk Meh direi (grazie di avermelo chiesto??), tra questioni legali/burocratiche e il valutare cosa fare ora,… -