“Non ci scosteremo”: Milan, l’annuncio che avvicina l’addio del titolare (Di martedì 1 marzo 2022) In casa Milan lo sguardo è rivolto alla prossima stagione e le questioni interne da risolvere. Ne ha parlato Paolo Maldini nel pre partita. Milan ed Inter si preparano al derby di Coppa Italia. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la possibilità di andare in una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) In casalo sguardo è rivolto alla prossima stagione e le questioni interne da risolvere. Ne ha parlato Paolo Maldini nel pre partita.ed Inter si preparano al derby di Coppa Italia. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la possibilità di andare in una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Milan, #Maldini: '#Ibra? Magari vinciamo e resta comunque. Migliorare tutti i reparti, su #Kessie non ci scosterem… - MarcoTroiano8 : RT @pasqlaragione: #Maldini: 'Kessie al Barcellona? Voci normali, è in scadenza e non c'è un accordo. La linea è quella della proprietà e n… - AnthonyACM7 : RT @pasqlaragione: #Maldini: 'Kessie al Barcellona? Voci normali, è in scadenza e non c'è un accordo. La linea è quella della proprietà e n… - mgpg07 : RT @pasqlaragione: #Maldini: 'Kessie al Barcellona? Voci normali, è in scadenza e non c'è un accordo. La linea è quella della proprietà e n… - MSpekled : RT @pasqlaragione: #Maldini: 'Kessie al Barcellona? Voci normali, è in scadenza e non c'è un accordo. La linea è quella della proprietà e n… -