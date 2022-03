Modesta proposta contro la guerra: far invadere Giletti (Di martedì 1 marzo 2022) Se c’è una categoria di persone che non dico farei invadere da Putin, ma quantomeno farei sanzionare dal Comitato olimpico internazionale o dalla Fifa, sono quelli che da giorni non fanno che scrivere sui social: “Tutti quelli che fino a ieri facevano gli esperti di Covid adesso sono diventati esperti di geopolitica”. Sì, lo abbiamo visto tutti, e del resto la tivù è un circo Barnum dove basta che ti cambiano il sottopancia: perorò mo’ basta. Poi c’è però un categoria di persone che sinceramente sarebbe bello far invadere da Putin: la categoria si chiama Massimo Giletti, allargata a certuni suoi ospiti freak. Due anni di sistematica e dannosa caciara sulla pandemia, e ora senza manco fare il cambio parrucco prende Francesca Donato e la mette agli esteri. E lei, la prima laccata che le viene in mente, sugli arresti dei manifestanti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Se c’è una categoria di persone che non dico fareida Putin, ma quantomeno farei sanzionare dal Comitato olimpico internazionale o dalla Fifa, sono quelli che da giorni non fanno che scrivere sui social: “Tutti quelli che fino a ieri facevano gli esperti di Covid adesso sono diventati esperti di geopolitica”. Sì, lo abbiamo visto tutti, e del resto la tivù è un circo Barnum dove basta che ti cambiano il sottopancia: perorò mo’ basta. Poi c’è però un categoria di persone che sinceramente sarebbe bello farda Putin: la categoria si chiama Massimo, allargata a certuni suoi ospiti freak. Due anni di sistematica e dannosa caciara sulla pandemia, e ora senza manco fare il cambio parrucco prende Francesca Donato e la mette agli esteri. E lei, la prima laccata che le viene in mente, sugli arresti dei manifestanti ...

