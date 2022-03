Milan-Inter, Fontana sulla coreografia pro-Ucraina: “Grazie, avete vinto il derby entrambi” (Di martedì 1 marzo 2022) “Grazie Milan, Grazie Inter. Stasera il derby lo avete vinto entrambi, prima del calcio d’inizio. Grazie!“. Così Attilio Fontana, entusiasta per il messaggio di pace di Milan e Inter, esplicitato a pochi secondi dall’inizio del derby meneghino valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. Il numero uno della Regione Lombardia ha fatto riferimento alla coreografia voluta dalle due società a sostegno dell’Ucraina, attualmente in pericoloso per gli assalti della Russia. Per dire simbolicamente no alla guerra, con risonanza nazionale e Internazionale, Fontana ha valutato come ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “. Stasera illo, prima del calcio d’inizio.!“. Così Attilio, entusiasta per il messaggio di pace di, esplicitato a pochi secondi dall’inizio delmeneghino valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. Il numero uno della Regione Lombardia ha fatto riferimento allavoluta dalle due società a sostegno dell’, attualmente in pericoloso per gli assalti della Russia. Per dire simbolicamente no alla guerra, con risonanza nazionale enazionale,ha valutato come ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - estanca_alessia : lo sai che ti amo @MattiaZenzola e farei DI TUTTO per te, ma scegliere fra inter e milan proprio no!! FORZA JUVEE???? - 2849Dama : Per ora : era meglio un film Di terza categoria. Vediamo il secondo tempo, Milan -Inter ?? -