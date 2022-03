MFE | utile 2021 vola a 374 milioni +169% | raddoppia rispetto al 2019

(Di martedì 1 marzo 2022) Il gruppo MFE - MediaforEurope ha chiuso ilcon unnetto di 374, in aumento del 169%al 2020 e del 97%al. In Italia il risultato è balzato a 273dai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MFE utile

Il Sole 24 ORE

Mediaset, ora denominata MediaforEurope (), nel 2021 ha registrato ricavi netti consolidati per 2.914 milioni, in crescita dell'11% rispetto al 2020, con unnetto di 374 milioni, in aumento del 169% rispetto al 2020 e circa il ...Il gruppo- MediaforEurope ha chiuso il 2021 con unnetto di 374 milioni, in aumento del 169% rispetto al 2020 e del 97% rispetto al 2019. In Italia il risultato è balzato a 273 milioni dai 39 milioni ...Il Consiglio di Amministrazione del gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE ha esaminato i dati economici preliminari relativi all’esercizio 2021. I numeri, si legge nella nota stampa, ...(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Mediaset, ora denominata MediaforEurope (Mfe), nel 2021 ha registrato ricavi netti consolidati per 2.914 milioni, ...