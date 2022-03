Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Con Dio è sicuro e salvo”

(Di martedì 1 marzo 2022) La Madonna nel suoper oggi, ci ci mette in guardia dall’illusione di contrastare con le sole nostre forze umane, il male che vuole regnare in noi e nel mondo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

E ce lo ricorda ilconsegnato dalla Regina della Pace proprio venerdì scorso, 25 febbraio, alla veggente Marija di, nel quale si sottolinea tanto la gravità dell'attuale periodo ...Madonna di25 febbraio/ Guerra e preghiera: "Mondo senza Dio?" Dopo le difficoltà iniziali i porporati si mostrano uniti sul nome dell'arcivescovo di Bologna perché italiano (...La Madonna nel suo messaggio per oggi, ci ci mette in guardia dall'illusione di contrastare con le sole nostre forze umane, il male che vuole regnare in noi e nel mondo.Riportiamo le parole del messaggio diffuso da Medjugorje del veggente Ivan, con il messaggio straordinario della Regina della Pace, ...