'Lucio Dalla, genio imprevedibile'. Una mostra a Bologna, Roma e Milano a dieci anni dalla scomparsa (Di martedì 1 marzo 2022) La prima volta che ho incontrato Lucio è stato negli uffici della 'It' (casa discografica, ndr). Dormiva sdraiato negli uffici. Erano gli anni di 'Come è profondo il mare''. E inizia a sorridere, ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) La prima volta che ho incontratoè stato negli uffici della 'It' (casa discografica, ndr). Dormiva sdraiato negli uffici. Erano glidi 'Come è profondo il mare''. E inizia a sorridere, ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Ucraina, Lucio Caracciolo: 'L'attacco di Putin deriva dalla paura di un colpo di Stato. Non credo dorma… - SkyTG24 : Lucio Dalla moriva 10 anni fa: la sua storia e le sue canzoni più famose - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#1marzo 2012 muore Lucio Dalla. Uno dei più amati interpreti della canzone italiana.… - AleAntinelli : È in giornate tristi come questa che mi torna in mente quando ci siamo conosciuti e presentavi Henna. Mi parlavi de… - Mjginkgo : E se è una femmina si chiamerà Futura Il suo nome detto questa notte mette già paura. Qui tutto il mondo sembra fat… -