Lazio, Acerbi verso la cessione? La rottura con la tifoseria è definitiva (Di martedì 1 marzo 2022) Il futuro di Acerbi è in bilico Roma, 1 marzo 2022 - Il futuro di Francesco Acerbi alla Lazio è uno scenario ancora da delineare: il difensore è tornato in campo dopo un lungo infortunio nella partita ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il futuro diè in bilico Roma, 1 marzo 2022 - Il futuro di Francescoallaè uno scenario ancora da delineare: il difensore è tornato in campo dopo un lungo infortunio nella partita ...

Advertising

lucab98_ : @Latium_Yozora @liketweet13 Io come riserva lo terrei molto volentieri, ma prende troppo per stare in panchina, da… - Latium_Yozora : @GaioGiulioCesa2 Non bisogna peró unire lato sportivo e lato disciplinare. Recuperare Acerbi di un anno fa sarebbe… - queback_uniform : RT @Lazio_Land: La Repubblica predicts a central defence roster of Alessio Romagnoli, Nicolò Casale & Francesco Acerbi for Lazio in the nex… - danarfebri : RT @Lazio_Land: La Repubblica predicts a central defence roster of Alessio Romagnoli, Nicolò Casale & Francesco Acerbi for Lazio in the nex… - SSLaziofans1900 : 1. Problema difesa : Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Lazzari, Hisaj, Kamenovic, Radu, solo in 4 di questi si… -