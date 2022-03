La zona di Milano dove da più di due mesi non arriva la posta (o arriva troppo tardi) (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Il signor Vincenzo Fedele aspetta da due mesi e mezzo la tessera sanitaria sua e di suo figlio, le bollette, le spese condominiali e pure una cartolina dalla Francia che alcuni amici gli hanno annunciato da un po'. “Da tutto questo tempo io e gli altri inquilini del condominio di via Spadolini 10/D troviamo nelle cassette delle lettere quasi solo volantini pubblicitari – racconta all'AGI -. Qualche giorno fa è venuto un ragazzo neoassunto dalle Poste, i condomini quasi se lo sono ‘mangiato vivo' nonostante non fosse ovviamente colpevole”. L'amministratrice condominiale conferma Il problema riguarda quantomeno tutta la zona di via Ripamonti, territorio in grande espansione immobiliare dove sorgerà anche il villaggio olimpico per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A confermarlo è Anna Radici, ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Il signor Vincenzo Fedele aspetta da duee mezzo la tessera sanitaria sua e di suo figlio, le bollette, le spese condominiali e pure una cartolina dalla Francia che alcuni amici gli hanno annunciato da un po'. “Da tutto questo tempo io e gli altri inquilini del condominio di via Spadolini 10/D troviamo nelle cassette delle lettere quasi solo volantini pubblicitari – racconta all'AGI -. Qualche giorno fa è venuto un ragazzo neoassunto dalle Poste, i condomini quasi se lo sono ‘mangiato vivo' nonostante non fosse ovviamente colpevole”. L'amministratrice condominiale conferma Il problema riguarda quantomeno tutta ladi via Ripamonti, territorio in grande espansione immobiliaresorgerà anche il villaggio olimpico per i giochi invernali di-Cortina 2026. A confermarlo è Anna Radici, ...

