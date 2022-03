La rivincita delle città?

Leggi su panorama

(Di martedì 1 marzo 2022) Cento sindaci di altrettante metropoli si sono dati uno scopo comune creando la rete C40. La missione? Dimezzare le emissioni entro un decennio, rafforzando l’equità, costruendo la resilienza e migliorando le condizioni di vita per tutti. Viaggio negli esempi virtuosi di Milano, Londra, Parigi, Barcellona e New York. Luoghi invivibili, inquinati, tormentati da piogge sottili che bagnano quartieri degradati e pericolosi. Così la fantascienza ha spesso dipinto la metropoli del futuro. Ma le cose non sono andate come immaginavano gli autori di queste fosche profezie. Anzi, sono state proprio le grandidel mondo a indirizzare la storia verso una traiettoria meno grigia e più verde. Sono stati i loro leader ad attivarsi per primi per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Già nel 2005 l’allora sindaco di Londra Ken Livingstone convocò i rappresentanti ...