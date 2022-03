Guerra Ucraina-Russia, Lavrov parla a Onu: vanno via tutti – Video (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sergei Lavrov prende la parola all’Onu ma nessuno vuole ascoltare il ministro degli Esteri della Russia. L’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra viene abbandonata dai diplomatici, come documentano le immagini diffuse dalla missione della Lettonia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sergeiprende la parola all’Onu ma nessuno vuole ascoltare il ministro degli Esteri della. L’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra viene abbandonata dai diplomatici, come documentano le immagini diffuse dalla missione della Lettonia. L'articolo proviene da Italia Sera.

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - peppe844 : RT @fanpage: ULTIM'ORA L'esercito russo ha appena attaccato e distrutto la torre della televisione di Kiev - AndreaMarano11 : Guerra in Ucraina, l'analisi del Pojana: 'tanto poi ti abitui a tutto, alla fine' -