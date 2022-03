Guerra Russia-Ucraina, Kiev presto sotto assedio (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri si è svolto un’incontro tra la delegazione Russa e quella Ucraina, alla presenza anche dei delegati di altre nazioni. Le trattative sono durate tutto il giorno, ma per ora niente di fatto. Il presidente Ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha chiesto l’immediato cessate il fuoco, ma mentre avveniva questo, continuavano i bombardamenti. Questa mattina le immagini satellitari mostrano una lunga colonna di mezzi militari, di circa 64 km, che si sta dirigendo verso la capitale Ucraina, Kiev. A breve dunque ci sarà il tentativo dei russi di prendere il controllo della città. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Guerra Russia-Ucraina, parla Tony Capuozzo: ecco cosa sta succedendo Il noto giornalista spiega quale potrebbe essere lo scenario e il pericolo incombente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri si è svolto un’incontro tra la delegazione Russa e quella, alla presenza anche dei delegati di altre nazioni. Le trattative sono durate tutto il giorno, ma per ora niente di fatto. Il presidente Ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha chiesto l’immediato cessate il fuoco, ma mentre avveniva questo, continuavano i bombardamenti. Questa mattina le immagini satellitari mostrano una lunga colonna di mezzi militari, di circa 64 km, che si sta dirigendo verso la capitale. A breve dunque ci sarà il tentativo dei russi di prendere il controllo della città. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, parla Tony Capuozzo: ecco cosa sta succedendo Il noto giornalista spiega quale potrebbe essere lo scenario e il pericolo incombente ...

