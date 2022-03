Guerra in Ucraina, le sirene suonano mentre Kiev è sotto la neve: «L’ultimo attacco è imminente» – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) La giornalista di Sky News Debora Haynes ha pubblicato su Twitter un video che mostra le sirene d’allarme che suonano a Kiev mentre la Capitale si trova sotto la neve, caduta copiosamente nella notte. Le sirene di allarme risuonano questa mattina in numerose città ucraine mentre il Paese si prepara ad un’altra giornata di bombardamenti da parte delle forze russe. Secondo quanto riporta il Kiev Independent, le sirene suonano in queste ore nella città di Rivne, a ovest di Kiev, Ternopil (ovest), Vinnytsia (centro) e Volyn (nordovest). E intanto i russi si avvicinano alla Capitale con una colonna di mezzi militari lunga 60 chilometri e una base militare ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) La giornalista di Sky News Debora Haynes ha pubblicato su Twitter unche mostra led’allarme chela Capitale si trovala, caduta copiosamente nella notte. Ledi allarme riquesta mattina in numerose città ucraineil Paese si prepara ad un’altra giornata di bombardamenti da parte delle forze russe. Secondo quanto riporta ilIndependent, lein queste ore nella città di Rivne, a ovest di, Ternopil (ovest), Vinnytsia (centro) e Volyn (nordovest). E intanto i russi si avvicinano alla Capitale con una colonna di mezzi militari lunga 60 chilometri e una base militare ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - cacio69 : RT @gnaojones: Gianfranco Pagliarulo, il presidente dell’Associazione dei partigiani, lancia un appello al governo italiano, affinché fermi… - diegonanni76 : RT @ROBZIK: La #guerra in #Ucraina: un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 chilometri si sta dirigendo verso #Kyiv. È la notizia pi… -