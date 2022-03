Gucci, Alessandro Michele si racconta (Di martedì 1 marzo 2022) Il direttore artistico di Gucci, Alessandro Michele, dopo la Settimana della Moda di Milano è ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Ed è così che si racconta, tra infanzia e carriera. Alessandro Michele e la sua infanzia Domenica 27 febbraio, Alessandro Michele ha parlato di sé, e lo ha fatto partendo proprio dalla sua infanzia. Bambino che viaggiava molto con la fantasia ma che non si sentiva a suo agio nelle restrizioni. «Trovavo molto confortevole la zona di mezzo, dell’umano», queste le sue parole. Ed è proprio da quella zona, dice poi, che è riuscito a creare un posto tutto suo dove esprimersi e poter creare. «Ho vinto io e tutti quelli che credono nell’idea che essere speciali è un valore aggiunto», ha dichiarato poi l’artista. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il direttore artistico di, dopo la Settimana della Moda di Milano è ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Ed è così che si, tra infanzia e carriera.e la sua infanzia Domenica 27 febbraio,ha parlato di sé, e lo ha fatto partendo proprio dalla sua infanzia. Bambino che viaggiava molto con la fantasia ma che non si sentiva a suo agio nelle restrizioni. «Trovavo molto confortevole la zona di mezzo, dell’umano», queste le sue parole. Ed è proprio da quella zona, dice poi, che è riuscito a creare un posto tutto suo dove esprimersi e poter creare. «Ho vinto io e tutti quelli che credono nell’idea che essere speciali è un valore aggiunto», ha dichiarato poi l’artista. Nel ...

