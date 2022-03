Gli sponsor mollano Djokovic: Peugeot lascia il campione no vax (Di martedì 1 marzo 2022) Novak Djokovic diceva di essere “pronto a pagare il prezzo” della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. E ora gli tocca, in solido. Peugeot, uno dei suoi sponsor principali, al quale era legato dal 2014 lo ha mollato. Non lo sponsorizzerà più. Lo ha reso noto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti prima della presentazione del piano strategico a lungo termine del gruppo: “No, non continueremo con la sponsorizzazione di Djokovic”, ha dichiarato in maniera secca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Novakdiceva di essere “pronto a pagare il prezzo” della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. E ora gli tocca, in solido., uno dei suoiprincipali, al quale era legato dal 2014 lo ha mollato. Non loizzerà più. Lo ha reso noto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti prima della presentazione del piano strategico a lungo termine del gruppo: “No, non continueremo con laizzazione di”, ha dichiarato in maniera secca. L'articolo ilNapolista.

