Giacomo Urtis svela la verità su Corona e Sophie: "Cosa ho visto prima del GF Vip" (Di martedì 1 marzo 2022) Come annunciato nel daytime, ieri sera Alfonso Signorini ha rivelato a Sophie Codegoni dell'intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato sulla loro storia. prima però di parlare dell'ex re dei paparazzi con i gieffini, il conduttore ha chiesto informazioni ad un vippone eliminato, Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo ha ammesso che sapeva tutto ed ha aggiunto di aver conosciuto Sophie proprio nell'appartamento milanese di Corona. "Cosa so di questa storia? Alfo tu lo sai che sono una tomba e non dico mai niente. Vuoi che dica quello che so? Ok, sì io sapevo di questa Cosa, ero a conoscenza della loro relazione. Posso dire che è tutto vero quello che dice Fabrizio."

