F1, il pilota russo Daniil Kvyat prende posizione: “Mi fa orrore vedere questo conflitto, ma è ingiusto punire gli atleti russi” (Di martedì 1 marzo 2022) Il conflitto attualmente in corso tra Ucraina e russia sta provocando molteplici conseguenze anche nel mondo dello sport, con molte federazioni che hanno deciso di vietare la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Nell’ambito del motorsport, la FIA deve ancora esprimersi in tal senso ed uno dei piloti a rischio (oltre a Nikita Mazepin in Formula Uno) sarebbe il russo Daniil Kvyat. Ex Toro Rosso e Red Bull, il 27enne nativo di Ufa dovrebbe affrontare quest’anno la sua prima stagione nel WEC in LMP2. Kvyat, tramite un messaggio sui suoi profili social, ha voluto dire la sua a proposito degli eventi di questi giorni. “Spero davvero in una soluzione pacifica di questa situazione in Ucraina, che tutti ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Ilattualmente in corso tra Ucraina ea sta provocando molteplici conseguenze anche nel mondo dello sport, con molte federazioni che hanno deciso di vietare la partecipazione die bieloalle competizioni internazionali. Nell’ambito del motorsport, la FIA deve ancora esprimersi in tal senso ed uno dei piloti a rischio (oltre a Nikita Mazepin in Formula Uno) sarebbe il. Ex Toro Rosso e Red Bull, il 27enne nativo di Ufa dovrebbe affrontare quest’anno la sua prima stagione nel WEC in LMP2., tramite un messaggio sui suoi profili social, ha voluto dire la sua a proposito degli eventi di questi giorni. “Spero davvero in una soluzione pacifica di questa situazione in Ucraina, che tutti ...

Advertising

DavidPuente : Il video del pilota ucraino 'il fantasma di Kiev' non è reale. Lo ha condiviso anche un account Twitter ufficiale d… - itsjvstmee : le cose si mettono male per gli atleti russi e così si parla senza dire nulla e NON DISTACCANDOSI dall'idea del pro… - KammamouriRosa : RT @insideoverita: #UkraineRussiaWar Oksanchenko, pilota esperto, era andato in pensione. Ma è tornato in servizio dopo l'attacco russo. F… - VedeleAngela : RT @insideoverita: #UkraineRussiaWar Oksanchenko, pilota esperto, era andato in pensione. Ma è tornato in servizio dopo l'attacco russo. F… - Pablo_Puccio : RT @insideoverita: #UkraineRussiaWar Oksanchenko, pilota esperto, era andato in pensione. Ma è tornato in servizio dopo l'attacco russo. F… -