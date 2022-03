“Eri l’anima più dolce del mondo”. Choc in strada, Diego ucciso a coltellate a 41 anni (Di martedì 1 marzo 2022) Se n’è andato a 41 anni Diego Damis, ucciso a coltellate dopo una rapina nei pressi di Chicago. Si era trasferito nel 2015 negli States. Diego Damis sarebbe stato aggredito e colpito a morte nella zona di South Greenwood Avenue: lavorava come barista – oltre ad essere un musicista, pittore e giocatore di scacchi – al The Cove Lounge di Hyde Park e l’accoltellamento è avvenuto mentre stava tornando a casa. A dare la notizia sono diversi media a stelle e strisce, in prima battuta il portale chicago.suntimes.com. Originario di Perugia, Dario Damis tornava di rado in Italia ma tutti lo ricordano. “Il sindaco e l’amministrazione – la nota del Comune di Perugia – tutta esprimono vivo cordoglio per la scomparsa di Diego Damis e si stringono con affetto alla sua famiglia: la madre Rosa, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Se n’è andato a 41Damis,dopo una rapina nei pressi di Chicago. Si era trasferito nel 2015 negli States.Damis sarebbe stato aggredito e colpito a morte nella zona di South Greenwood Avenue: lavorava come barista – oltre ad essere un musicista, pittore e giocatore di scacchi – al The Cove Lounge di Hyde Park e l’accoltellamento è avvenuto mentre stava tornando a casa. A dare la notizia sono diversi media a stelle e strisce, in prima battuta il portale chicago.suntimes.com. Originario di Perugia, Dario Damis tornava di rado in Italia ma tutti lo ricordano. “Il sindaco e l’amministrazione – la nota del Comune di Perugia – tutta esprimono vivo cordoglio per la scomparsa diDamis e si stringono con affetto alla sua famiglia: la madre Rosa, il ...

Advertising

nottidiluglio : eri la persona di cui avevo bisogno, io non sarò mai di certo la tua, ma mi curi l’anima e non smetterò mai di ringraziarti per questo - Ecosegiuste : Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me E mi gua… - Laura_861975 : Ti cercavo tra le stelle. Ogni sera, dopo aver curato l’anima della mamma, tornavo a casa a cercare la mia consolaz… - ornaghi_stefano : @Wazza_CN Tieni alto il morale Wazza ... La gente dimentica gli anni bui che a Ottobre eri gia' fuori da tutto.. La… - PaolaTacconi : RT @Ainely88: Il mio Miù non c'è più. Qualcuno ce l'ha avvelenato. Siamo distrutti. Ho il cuore a pezzi ?? Anche se per poco tempo, ti ho vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eri l’anima Antonella Clerici festeggia la sua anima gemella, auguri sentiti! - FOTO CheCucino.it