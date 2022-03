Coppa Davis 2022, i precedenti tra Slovacchia e Italia. Unico match datato 2009, c’è ancora Filip Polasek (Di martedì 1 marzo 2022) Comincia la Coppa Davis 2022. Si riparte con l’edizione numero 110 del torneo tennistico più antico del mondo; l’avventura dell’Italia di Filippo Volandri comincerà questo weekend alla NTC Arena di Bratislava nel turno preliminare contro la Slovacchia, qualificatasi grazie al successo sul Cile per 3-1 risalente allo scorso settembre. Gli azzurri si presenteranno in versione rimaneggiata a questo appuntamento in terra slovacca; se Matteo Berrettini aveva già annunciato il forfait prima dell’infortunio agli addominali patito ad Acapulco, anche Fabio Fognini ha dovuto alzare bandiera bianca dopo la sua ottima settimana a Rio de Janeiro dove aveva vinto il torneo di doppio con Simone Bolelli. Sarà quindi Jannik Sinner il giocatore di spicco dell’Italia, accompagnato da ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Comincia la. Si riparte con l’edizione numero 110 del torneo tennistico più antico del mondo; l’avventura dell’dipo Volandri comincerà questo weekend alla NTC Arena di Bratislava nel turno preliminare contro la, qualificatasi grazie al successo sul Cile per 3-1 risalente allo scorso settembre. Gli azzurri si presenteranno in versione rimaneggiata a questo appuntamento in terra slovacca; se Matteo Berrettini aveva già annunciato il forfait prima dell’infortunio agli addominali patito ad Acapulco, anche Fabio Fognini ha dovuto alzare bandiera bianca dopo la sua ottima settimana a Rio de Janeiro dove aveva vinto il torneo di doppio con Simone Bolelli. Sarà quindi Jannik Sinner il giocatore di spicco dell’, accompagnato da ...

