Come affrontare la guerra a scuola

«Ucraina, il ministro Patrizio Bianchi invita tutte le scuole a riflettere sull'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra». Questo l'avviso diramato dal ministero a tutte le scuole italiane nella mattina di venerdì scorso. Chissà quanti docenti hanno davvero raccolto l'invito. Certo, la situazione internazionale chiede ben più di un commento a un articolo che posiziona l'Italia in modo inequivocabile rispetto alla guerra, perché gli studenti stavolta chiedono spiegazioni e approfondimenti alzando la mano dal posto, o nel silenzio delle loro mascherine. E chiedono ben più di 20 minuti di educazione civica, ben più di un compitino. Gli studenti avvertono la preoccupazione, respirano l'aria pesante, anche più di quando si parla(va) di pandemia. E in questi anni di Covid si è parlato tanto anche con lessico e termini che oggi appaiono ...

Ucraina, da Save the children i consigli per spiegare la guerra ai bambini Per sostenere tutti gli adulti che si trovano nella situazione di dover spiegare ai bambini qualcosa che potrebbero non comprendere, come la guerra, Save the Children ha stilato un elenco con facili c ...

