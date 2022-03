Carpisa, per il 20° del brand collezione firmata da Jeremy Scott: aeroplanini su borse e valigie (Di martedì 1 marzo 2022) “Carpisa aggiunge un nuovo step alla lista delle sue collaborazioni speciali e lancia, per celebrare i 20 anni di storia del brand, una capsule collection unisex di borse, valigie ed accessori firmata dal designer americano Jeremy Scott, famoso per il suo stile unico ed inconfondibile nonché per la sua anima pop”. A comunicarlo è la stessa azienda spiegando che le “stampe che raffigurano statue ispirate al classicismo rivisitate in chiave moderna ed aeroplani stilizzati – creati da Scott appositamente per Carpisa – campeggiano sugli accessori di tutta la capsule in un’esplosione di forme e colori vivaci per una moda ironica dall’allegria contagiosa. Un sapiente equilibrio tra cultura pop e gusto kitsch, da sempre tratto distintivo di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “aggiunge un nuovo step alla lista delle sue collaborazioni speciali e lancia, per celebrare i 20 anni di storia del, una capsule collection unisex died accessoridal designer americano, famoso per il suo stile unico ed inconfondibile nonché per la sua anima pop”. A comunicarlo è la stessa azienda spiegando che le “stampe che raffigurano statue ispirate al classicismo rivisitate in chiave moderna ed aeroplani stilizzati – creati daappositamente per– campeggiano sugli accessori di tutta la capsule in un’esplosione di forme e colori vivaci per una moda ironica dall’allegria contagiosa. Un sapiente equilibrio tra cultura pop e gusto kitsch, da sempre tratto distintivo di ...

Advertising

Sylvie26804002 : @CarlottaMarche7 @strange_days_82 Ieri da Carpisa al centro commerciale c’era una che sembrava assunta solo per con… - EduMassita : RT @Lorenzo36522471: Il patron di Yamamay e Carpisa, Luciano Cimmino dice di avere in azienda 140 over 50 non vaccinati e che da oggi per l… - ArielLion00 : RT @CastellVonFaber: Se sei #nogreenpass e per la #liberascelta, boicotta i prodotti sponsorizzati dai servi del regime. ?Wind3 (Fiorello)… - Ele13121 : RT @Lorenzo36522471: Il patron di Yamamay e Carpisa, Luciano Cimmino dice di avere in azienda 140 over 50 non vaccinati e che da oggi per l… - FirenyiG : RT @CastellVonFaber: Se sei #nogreenpass e per la #liberascelta, boicotta i prodotti sponsorizzati dai servi del regime. ?Wind3 (Fiorello)… -