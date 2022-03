Call of Duty League, Paris Legion ancora a secco: il team manda via Decemate (Di martedì 1 marzo 2022) Paris Legion non ha ancora vinto una partita nella stagione 2022 della Call of Duty League ed è per questo che l’organizzazione di esports ha deciso di prendere provvedimenti. Il team ha infatti comunicato la propria separazione con Decemate, come d’altronde già preannunciato giorni fa da Cory “CRONE” Davis di DotEsports. Lo scorso 23 febbraio, infatti, CRONE riportava che Decemate e FeLo sarebbero stati sostituiti nel roster di Paris Legion dai giocatori di Challengers GRVTY e Jimbo. Su Decemate la previsione si è rivelata azzeccata, mentre il futuro di FeLo è ancora in dubbio. Dopo tre settimane di partite di qualificazione Paris ... Leggi su esports247 (Di martedì 1 marzo 2022)non havinto una partita nella stagione 2022 dellaofed è per questo che l’organizzazione di esports ha deciso di prendere provvedimenti. Ilha infatti comunicato la propria separazione con, come d’altronde già preannunciato giorni fa da Cory “CRONE” Davis di DotEsports. Lo scorso 23 febbraio, infatti, CRONE riportava chee FeLo sarebbero stati sostituiti nel roster didai giocatori di Challengers GRVTY e Jimbo. Sula previsione si è rivelata azzeccata, mentre il futuro di FeLo èin dubbio. Dopo tre settimane di partite di qualificazione...

