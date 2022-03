Attività nelle aziende agrarie, nelle serre, nei tunnel nel laboratorio, nella cantina, nel mini-frantoio e nei mini-caseifici: un esempio di regolamento (Di martedì 1 marzo 2022) I PTOF delle scuole ad indirizzo agrario, approvati e adottati dai Collegi dei Docenti e dai Consigli di Istituto, possono indicare, tra gli obiettivi-indicatori-traguardi da raggiungere nel corso del triennio, il “Potenziamento dello sviluppo coordinato delle aziende didattiche” da far confluire in un unico «Progetto Azienda» (in conformità con l'art. 20, commi 1, 4, 5, 7, 9 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001), favorendone «la vendita di beni e servizi a favore di terzi» risultanti dalle Attività degli studenti e da quelle produttive, secondo le previsioni organizzative e le altre disposizioni contenute nell'art. 21, c. 1, 2 e 3 del suddetto Decreto Interministeriale, ovvero previo lo scrupoloso accertamento del pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) I PTOF delle scuole ad indirizzo agrario, approvati e adottati dai Collegi dei Docenti e dai Consigli di Istituto, possono indicare, tra gli obiettivi-indicatori-traguardi da raggiungere nel corso del triennio, il “Potenziamento dello sviluppo coordinato delledidattiche” da far confluire in un unico «Progetto Azienda» (in conformità con l'art. 20, commi 1, 4, 5, 7, 9 del Decreto Intersteriale n. 44 del 1 febbraio 2001), favorendone «la vendita di beni e servizi a favore di terzi» risultanti dalledegli studenti e da quelle produttive, secondo le previsioni organizzative e le altre disposizioni contenute nell'art. 21, c. 1, 2 e 3 del suddetto Decreto Intersteriale, ovvero previo lo scrupoloso accertamento del pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di ...

Advertising

DomenicoFanti : @DeddySequino So andato a correre per ritornare a fare un po di attività fisica con la musica a palla nelle orecchi… - FilcaFrosinone : RT @FilcaCisl: Congresso Cisl #Calabria,intervento di Franco Ventarola (Filca Cosenza): 'Insieme al reggente Filca regionale, Ottavio De Lu… - enricocoppotell : RT @FilcaCisl: Congresso Cisl #Calabria,intervento di Franco Ventarola (Filca Cosenza): 'Insieme al reggente Filca regionale, Ottavio De Lu… - rededenhtr : ???????? ???? ????????????????: buonasera stelle del firmamento, l'attività di stasera è molto semplice, vi posteremo delle foto… - AlessiaRufino : RT @GoriRoberto1: STIPENDI : contratti di ricerca gli stipendi si aggirano intorno a solo 1.500 euro al mese, che salgono per i dirigenti o… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività nelle Venerdì 4 marzo al Museo Castromediano presentazione del libro di Pietro Marino "Diari dell'Arte Levante - Bari 1960 - 1980" È stato titolare di cattedra di Storia dell'Arte nelle Accademie di Belle Arti di Lecce e Bari dal 1968 al 1980, attività didattica proseguita con cicli di lezioni e conferenze. Promotore di cultura ...

Ucraina, la cyberguerra ora si combatte anche con lo spionaggio tra hacker Ogni guerra ha la sua attività di spionaggio e controspionaggio. Così è anche per la cyberguerra che dalla metà di gennaio ... si è intrufolato nelle chat interne e ha trasmesso via mail i contenuti a ...

Attività e spese rilevanti nel nuovo regime patent box Euroconference NEWS È stato titolare di cattedra di Storia dell'ArteAccademie di Belle Arti di Lecce e Bari dal 1968 al 1980,didattica proseguita con cicli di lezioni e conferenze. Promotore di cultura ...Ogni guerra ha la suadi spionaggio e controspionaggio. Così è anche per la cyberguerra che dalla metà di gennaio ... si è intrufolatochat interne e ha trasmesso via mail i contenuti a ...